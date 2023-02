Cinétismes, n° 2, février 2023



Ce numéro est à thèmes libres (varia) et comporte deux dossiers: un dossier de contribution et un dossier Notes de lecture, fruit de doctorant.es et d’auteurs confirmés. Chaque article de ce numéro et des précédents, de même que l’ouvrage, est consultable et accessible gratuitement sur notre site web à partir du même lien, section archives: https://www.revue-cinetismes.com/archives/



La revue Cinétismes (ISSN-L2791-2973/E-ISSN-2791-2981) est une revue internationale et pluridisciplinaire en ligne (http://www.revue-cinetismes.com/).



Sa vocation est de rapporter des publications originales sur le langage en rapport avec les domaines des humanités, qu’elles couvrent les lettres, les sciences humaines ou sociales, du moins une partie, ou qu’elles soient numériques. Bilingue, elle accepte des contributions d’expression anglaise et française. Bisemestrielle, elle paraît deux fois par an, en février et en septembre, avec la possibilité d’avoir éventuellement 02 numéros spéciaux par thématiques.



Sommaire