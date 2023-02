Studi francesi, n° 198

Sommaire

JoAnn DellaNeva, Desportes and the “Rime de gli Academici Eterei”: Engaging with a Neglected Petrarchist Intertext



Michel Delon, La figure obstinée d’une vielleuse savoyarde (1803-1891)



Ilaria Vitali, Sulla prima traduzione italiana de “La Belle et la Bête” di Mme de Villeneuve



Ludovico Monaci, Du côté de Viareggio: rêveries italiennes autour d’un titre de Charlus



Ghada Saber, Du texte aux gestes: la transposition chorégraphique du roman “Ce que j’appelle oubli” de Laurent Mauvignier



Silvia Ferrari, Les défis de la traduction littéraire contemporaine. État présent des études et pistes de réflexion



TESTI INEDITI E DOCUMENTI RARI



Daniela Dalla Valle, Vion d’Alibray teorico del teatro: la Prefazione “Au Lecteur” nel “Soliman”, ‘traduzione’ della tragedia di Prospero Bonarelli (1637: quando «un Cid […] a charmé tout Paris»)



DISCUSSIONI E COMUNICAZIONI



Maria Colombo Timelli, ‘Mettre en prose’ et synonymes. Quelques notes de lexique sur les «mises en prose» des xve-xviesiècles



Filippo Fassina, La «Vie de Demetrius» (ms. BN Fr. 1395) come primo nucleo della traduzione delle “Vite parallele” di Amyot



Iacopo Leoni, De la fragmentation à l’unité, de l’unité à la fragmentation. Imaginaire et idéologie du corps viril dans “Gilles” de Drieu la Rochelle



Giorgia Testa Vlahov, Le parti pris de la Chose. Sartre et Derrida lecteurs de Ponge



Maxime Deblander, Des “Bandeaux d’or” à la postface de “Noces”. La “vita nuova” de Pierre Jean Jouve: vers un imaginaire de l’imprésentable?



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA



Medioevo, a cura di M. Colombo Timelli; Quattrocento, a cura di M. Colombo Timelli e P. Cifarelli; Cinquecento a cura di S. Lardon e M. Mastroianni; Seicento, a cura di M. Pavesio e L. Rescia; Settecento, a cura di V. Fortunati e P. Perazzolo; Ottocento: a) dal 1800 al 1850, a cura di L. Sabourin e V. Ponzetto; Ottocento: b) dal 1850 al 1900, a cura di I. Merello e M.E. Raffi; Novecento e XXI secolo, a cura di S. Genetti e F. Scotto; Letterature francofone extraeuropee, a cura di E. Pessini; Opere generali e comparatistica, a cura di G. Bosco.