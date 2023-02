Exposer la littérature de jeunesse. Formes, enjeux et pratiques (Paris)

Exposer la littérature jeunesse. Formes, enjeux et pratiques

En 2021, la médiathèque José Cabanis de Toulouse accueillait l’exposition Clic Clac la photographie dans le livre jeunesse, prolongée par une expo en ligne. En 2022, la médiathèque de Lyon a présenté Sans fin la fête, les années pop de l’illustration (1963-1983). Fin 2022-début 2023, la médiathèque Françoise Sagan accueille Lire l’enfance avec les éditions MeMo, à l’occasion des trente ans et du versement des archives de la maison d’édition au fonds patrimonial Heure joyeuse.

Si les bibliothèques semblent être des lieux privilégiés de ces expositions portant sur la littérature jeunesse, les musées et autres lieux d’exposition municipaux ne sont pas en reste. En 2021, le Palais Lumière d’Evian proposait de découvrir l’œuvre d’Alain Le Foll à travers ses ouvrages pour adultes et pour enfants. En 2022 le Musée des Arts Décoratifs à Paris partait à la rencontre du Petit prince tandis le MUNAE de Rouen invitait à découvrir les chansons du répertoire enfantin.

Ces quelques exemples récents – et bien d’autres, que l’on peut retrouver dans l’Agenda du site www.litteraturesmodesdemploi.org – témoignent de la vitalité actuelle de la pratique de l’exposition du littéraire à destination des plus jeunes et de l’intérêt réel du public d’enfants et d’adultes pour cette forme de médiation culturelle qui permet parfois, au-delà de la découverte de cette production éditoriale, d’en toucher du doigt les coulisses.

Cette journée d’étude se demandera d’abord quelle littérature pour la jeunesse est exposée, entre littérature patrimoniale, littérature contemporaine et littératures pour adultes avec médiation à destination des plus jeunes. La notion de patrimoine jeunesse nous invitera à examiner ce qu’on expose puisqu’on peut parfois y trouver des livres, des jouets, des dessins originaux ou plus largement de l’iconographie, sous forme ludique ou non. Nous verrons comment certaines expositions tentent d’explorer les influences et les filiations entre patrimoine ancien et productions contemporaines et comment d’autres privilégient les focus sur un artiste, une maison d’édition.

Il s’agira de nous intéresser aux lieux impliqués dans la valorisation de ce patrimoine, accueilli de façon variable par des musées, des bibliothèques, des services du patrimoine, les salons, ou encore des associations. Nous nous interrogerons sur les motivations des professionnels pour exposer le patrimoine jeunesse entre valorisation, recherche de légitimité de la littérature jeunesse, ou stratégie de vente. Nous questionnerons le rôle et le positionnement des chercheurs dans la conception de ces expositions, entre conseiller scientifique et commissariat.

Nous tenterons d’analyser quelques dispositifs de conception et d’examiner quelles innovations ont vu le jour en matière de scénographie, d’interactions avec les lecteurs enfants ou adultes, contemplatifs ou actifs. Nous nous pencherons enfin sur la pratique des expositions en ligne qui se sont développées notamment en période de pandémie et nous nous ferons l’écho des difficultés rencontrées pour exposer le livre pour enfants.

Cette journée d’étude, organisée à la médiathèque Françoise Sagan, à Paris, le 16 février 2023, sera la première organisée au sein du réseau PatrimoniaLitté, qui fédère les recherches sur les rapports entre littérature et patrimoine, et la quatrième organisée dans le cadre des recherches conduite au sein du réseau RIMELL (Recherches interdisciplinaires sur la muséologie et l’exposition de la littérature et du livre ), qui nouent un partenariat pour l’occasion.

Avec le soutien de l'Afreloce.

Programme…

9h : Ouverture par Laurence Le Guen, David Martens & Hélène Valotteau

9h15 : Marine Planche (BnF), "Ne les laissez pas lire, retour sur une exposition sur panneaux."

9h45 : Murièle Modely (Médiathèque de Toulouse) " Du réel au virtuel : Clic-Clac à la bibliothèque de Toulouse." (en visioconférence)

10h15 : Pause

10h30 : Loïc Boyer (commissaire et graphiste), "Sans fin la fête, une vision globale de l'exposition."

11h00 : La littérature jeunesse dans les musées :

- Emmanuelle Martinat-Dupré, "L'exemple du Musée de l'Illustration Jeunesse (MIJ) de Moulins-sur-Allier"

- Anne Monier : "Antoon Krings au Petit Prince, la littérature jeunesse au Musée des Arts Décoratifs"

12h20 : Questions et échanges avec la salle



12h30 - 14h : pause-déjeuner

14h00 : Laurence Le Guen (U. Rennes 2-KU Leuven), "Choses lues, choses vues. Quand les maisons d'édition jeunesse s'exposent."

14h30 : Table ronde "Les autres lieux de l'exposition" (avec Antoine Ullmann, galerie Robillard, Pauline Lamy, le Musée de Poche).

15h30 : Pause

15h45 : Le regard des artistes : Claire Dé , photographe plasticienne.

16h45 : Conclusion des échanges et de la journée



17h : Visite commentée de l'exposition Lire l'enfance avec les éditions MeMo

Les inscriptions se font uniquement en ligne à cette adresse : https://www.billetweb.fr/journee-detude-exposer-la-litterature-jeunesse



Organisation :

Laurence le Guen (U. Rennes 2/KU Leuven), David Martens (KU Leuven, Mdrn et Rimell)

& Hélène Valotteau (médiathèque Françoise-Sagan/Fonds patrimonial Heure joyeuse)