A. Carbonnet, Louis XI et les villes en révolte (1461-1483)

Adrien Carbonnet, Louis XI et les villes en révolte (1461-1483)

Préface d'Elisabeth Crouzet-Pavan

Présentation :

Le règne de Louis XI est marqué par une cinquantaine de révoltes urbaines qui rompent l’image – dominante dans l’historiographie – d’une relation harmonieuse entre le roi et ses villes. En châtiant ces insurrections, le pouvoir royal impose un récit : celui de l’obéissance. Les révoltés sont criminalisés et leurs revendications sont tues par un discours royal qui qualifie le soulèvement de « rébellion et désobéissance ». Ce discours est mis en acte par une répression qui peut prendre de multiples formes. Louis XI élabore une politique répressive à large échelle dans laquelle le châtiment de la ville rebelle lui permet de renforcer son autorité dans le royaume et de construire sa souveraineté dans les territoires conquis par les armes.

