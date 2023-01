La révolution de 66

La BnF propose des cycles de cours publics et de conférences sur le thème de l'art, de l'histoire culturelle et du patrimoine, animés par des conservateurs, des chercheurs spécialisés, des chargés de collections, des critiques d'art et des historiens de l'art. Du 10 février 2023 au16 mai, Antoine Compagnon se propose de revenir en quatre séances sur "La révolution française de 1966". En 1966, le taux de natalité baisse en France pour la première fois depuis la guerre, de même que la productivité du capital : on fait moins d’enfants et on prend des loisirs. La guerre, prolongée de 1938 à 1962, de Munich à Évian, se termine enfin et la reconstruction porte ses fruits. Les baby-boomers entrent à l’université. Les maisons de la culture ouvrent leurs portes. Un prodigieuse moisson de livres, magazines, films, chansons vit le jour… Une "Seconde Révolution française" ?

Le désormais Académicien donne ainsi un supplément inattendu au cours mémorable dispensé en 2011 au Collège de France, dont les enregistrements sont toujours disponibles en ligne. Nos deux revues s'étaient alors associées à ce programme : Fabula-LhT avait publié les actes du séminaire associé au cours sous le même titre de 1966, annus mirabilis, et Acta fabula avait réuni dans un dossier critique des relectures de quelques-uns des grands livres publiés cette année-là.

—

Photo : Paris, France. 1966, Elliott Erwitt ©Magnum