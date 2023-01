Pierre Brûlé, Socrate l'Athénien

Aux centaines de livres intitulés Socrate, quel est l’intérêt d’en ajouter un ? Simplement parce que celui-ci le regarde autrement, tentant de le saisir en même temps que sa cité. En ajoutant « l’Athénien » à son nom, son titre fait allusion à ce regard nouveau ; d’un mot, il s’agit d’aller de lui à son monde et retour. Mais pourquoi lui ? Parce qu’il a vécu dans la seconde partie du Ve siècle à Athènes, parce que la cité offre sur sa propre histoire la plus riche quantité de sources et parce que, plus qu’un autre, il fut décrit par ses contemporains et leurs successeurs : étudier le Socrate d’Athènes, c’est jouir d’un trésor inégalé d’informations.

Mais on ne fait pas d’histoire sans question et, dans ce face à face, c’est Athènes qui l’emporte. Cet ouvrage n’est ni un livre de philosophie ni une biographie,ses fins ne sont pas son procès, sa mort. Toute révérence gardée, je me sers de Socrate comme d’un révélateur, un réactif. Ne jamais le regarder sans son contexte – qui me l’explique –, m’aidant à faire de sa cité un portrait, certes fort partiel, mais plus juste. Ce livre jette sur ce transfert d’intérêt trois éclairages analytiques majeurs : lui et ses relations (la société ); lui vivant, s’y mouvant (son corps – le sens qu’il lui donne et son image) ; lui et sa conception, son usage du surnaturel : quelles croyances, quelle piété chez lui et les Athéniens ?





Table des matières

Avertissement

Abréviations



Chapitre 1. Préface, précautions oratoires, avant-propos, prolégomènes.

Évaluer, comprendre, juger alors avec les yeux d’alors

Les temps, les histoires et les sources

Socrate, Socrates, « Socrate », Socrate d’Untel et d’autres encore



Chapitre 2. Identité et connectivités Tis anthrôpos ?

Première partie – Fiche identitaire

Sa parentèle : femmes, enfants, agnats, affins

Excursus myrtéen

Mes démotes et moi – Alopéké

Carnet scolaire : il fait un peu de philo. D’Archélaos en Prodicos

Sa maison, quelle maison ?

La philia ne quitte pas la scène



Seconde partie – Connectivités – Hoi peri Sôkratèn

Modeste et théorique essai de sociographie périsocratique

Polymorphes amours



Chapitre 3. Sôma ou de la beauté

Un corps en morceaux choisis

Un corps comique

Socrate-en-silène

Un patchwork d’images

Le voir, enfin !

Statique et dynamique du corps socratique

Le silène, les garçons et la beauté

Être-beau en société : regards, discours et règle

Charmide et sa beauté réglée

N’est-il de beauté que réglée ? (en direct de chez Tauréas)



Chapitre 4. Psukhè

Son surnaturel et celui des Athéniens

En a-t-on fini avec les prolégomènes ?

De philologie en piété et retour : voμίζειν et ses petits camarades

De nomizein à hègeomai/hègeisthai pour aller jusqu’à einai

Du Dieu « reconnu », « honoré » à la certitude de son existence

La bande des trois… et les autres

Le plaidoyer de Xénophon-le-Pieux

Sur un air de daimonion

Avoir des voix

Errements anachroniques avec monsieur Je-sais-tout

Mais qu’est-ce qu’un daimonion ?

Débats



Aristophane à la barre

Croyance et piété à l’épreuve des Nuées

Contexte, méthode

Dénichons le Socrate météorique

Dans les nuages

Je marche dans les airs et j’observe le soleil :

Vous reprendrez bien un p’tit coup de nomizein ?

Tutti fortissimo en majeur : épilogue dramatique



Ceci n’est pas une conclusion

Difficultés et impasses



Bibliographie polysocratique, panathénienne et incomplète (close le 01/01/2021)

Lexique pour aider à la lecture des principaux termes grecs en italiques dans le texte

Table des illustrations

Annexe bibliographique des illustrations

Sources des figures

Index

