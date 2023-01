Lancement du Dictionnaire des Registres de la Comédie-Française (Paris, INHA)

Les Mots des registres, dictionnaire des Registres de la Comédie-Française, est à présent consultable en ligne ici.



Des chandelles aux loges d'acteurs, en passant par les rôles à manteau, le frotteur, le droit des pauvres et les voyages à la cour, ce dictionnaire vise à recontextualiser les différents registres exploités par le Programme des Registres de la Comédie-Française et à en explorer la richesse via des liens hypertextes.



Dirigé par Charlotte Bouteille et Charline Granger, il recèle aujourd'hui près de 200 articles et est amené à s'enrichir encore.



Lundi 23 janvier aura lieu à l'INHA (6 rue des Petits-Champs, Paris 2e), la soirée de lancement de ce dictionnaire, à laquelle l'ensemble de l'équipe du Programme des Registres de la Comédie-Française a le plaisir de vous convier (salle Peiresc à partir de 17h, puis salle Warburg pour le pot à partir de 19h).



Au programme :



- présentation du dictionnaire et de certains de ses enjeux : Sara Harvey, Nina Laizé, Charline Granger et Charlotte Bouteille.

- échange entre Agathe Sanjuan et Agathe Peyrard, dramaturge du spectacle "Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres", mis en scène par Julie Deliquet à la Comédie-Française cette saison.

- moment convivial pour célébrer l'aboutissement de ce travail collaboratif.

Nous nous réjouissons de vous y retrouver !



L'équipe du Programme des Registres de la Comédie-Française



(Charlotte Bouteille, Renaud Bret-Vitoz, Florence Filippi, Pierre Frantz, Agathe Giraud, Charline Granger, Sylvaine Guyot, Sara Harvey, Tiphaine Karsenti, Sophie Marchand, Florence Naugrette, Jeff Ravel, Agathe Sanjuan, Anna Sollazzo,Virginie Yvernault)