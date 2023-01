François Jullien, Rouvrir des possibles

Aujourd’hui où l’on ne peut plus tracer de plan de la Cité idéale et où les lendemains « ne chantent plus », peut-on faire autre chose que défaire ce qui bloque l’état présent des choses pour y rouvrir des possibles ?

Or, qu’est-ce qui bloque si ce n’est des coïncidences idéologiques installées et paralysant la société ?

Ne pouvant les renverser (comment en aurait-on la force ?) et les dénoncer ne s’entendant pas, on ne peut que les fissurer : localement, sur le terrain, chacun en ayant l’initiative là où il est.

Mais ces dé-coïncidences se relient et se relaient, elles se répondent et peuvent s’associer.

Une Association en est née.

Car « c’est quand même avec des fissures que commencent à s’effondrer les cavernes ».

F. J.