Franck Leibovici, Quelle heure est-il ?

Voici un voyage dans six siècles de peinture occidentale à travers une simple question : « quelle heure est-il ? ».

En liant savoirs ordinaires, gestes ancestraux – lire l’heure grâce au soleil –, et outils du renseignement accessibles à tous sur écrans, ce livre offre un renouvellement joyeux de la lecture et de la contemplation de tableaux iconiques. De cette histoire de la peinture, de l’ombre et du soleil naît ainsi une autre histoire de l’art.

Feuilleter l'ouvrage…

—

On peut lire sur Actualitte.com un article sur cet ouvrage :

"Dans un tableau, à quoi sert l'ombre, sinon à donner l'heure ?"…