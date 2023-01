Emmanuelle Fantin, Camille Zéhenne, Le Livre dont Jean Baudrillard est le héros (préface d'Edgar Morin)

Avec une préface d'Edgar Morin.

Le Livre dont Jean Baudrillard est le héros est un ouvrage de recherche-création qui répond à un double enjeu. Il est d’abord conçu comme une porte d’entrée vers la pensée de ce philosophe inclassable et souvent mécompris dans le monde francophone. L’ouvrage répond au défi suivant : comment peut-on concevoir une initiation à la pensée de Jean Baudrillard, sans passer par le commentaire universitaire, l’exégète classique ou la glose herméneutique ? Comment détourner le savoir totémique des universitaires, qu’il disait lui-même honnir, tout en permettant aux lecteurs et aux curieux de s’approprier sa pensée et ses concepts en douceur ? L’ouvrage reprend le format bien connu des « Livres dont vous êtes le héros », les fictions interactives qui ont connu un certain succès éditorial notamment auprès des jeunes public. Il organise donc une fiction interactive autour de cet auteur en mêlant le biographique au philosophique, l’intime au conceptuel, le propédeutique au burlesque.

Trois grandes voies narratives s’entremêlent. D’abord, une première voie permet de naviguer dans la vie de Jean Baudrillard – une vie plus ou moins fictionnalisée, dans la plus pure tradition baudrillardienne. Ensuite, un double fictionnel organise une voie en contrepoint (la question du double hante l’œuvre de Baudrillard). Une troisième voie narrative est plus théorique, abstraite et conceptuelle. Elle permet de se balader dans son œuvre, en sillonnant de citations en citations, sa philosophie ainsi mise en intrigue.