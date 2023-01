Séminaire "Médiévalisme en séries", 2 : "Postérités de J.R.R. Tolkien (en ligne)

Séminaire en ligne "Médiévalisme en séries", 2 : Postérités de J.R.R. Tolkien

samedi 14 janvier 2023 (14h-17h30) :



Lien et codes de connexion : à demander aux organisateurs





14h-14h45: Laura Martin-Gomez, « Du texte à l’écran : The Rings of Power, métamorphose d’une fiction »



14h45-15h30: William Blanc, « Les Anneaux de Pouvoir : entre médiévalisme et péplum »



15h30-16h15: Emma Save, « L’Elfe de Tolkien à la série The Rings of Power : création d’un être imaginaire issu d’un passé fantasmé »



16h15-17h30: Table ronde modérée par Vincent Ferré, « Le Moyen Âge de Tolkien, des romans au petit écran », avec Laura Martin-Gomez, Emma Save et William Blanc.



Chaque intervention sera suivie d’un temps de questions et d’échanges.