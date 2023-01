Une nouvelle année avec Fabula !

Toute l'équipe Fabula vous souhaite une année 2023 riche en lectures, rencontres et projets, et vous invite d'ores et déjà à découvrir les essais et parutions de la rentrée de janvier, affichés sur la présente page ainsi que sous les onglets Questions de société et Web littéraire, qui forment désormais les deux autres pages d'accueil du site.

Une occasion de rappeler que chacun peut désormais créer son propre compte sur Fabula, pour intégrer l'annuaire des chercheuses et chercheurs en littérature et y ouvrir une page personnelle, à partir de laquelle il lui devient possible de s'abonner à des notifications spécifiques pour toutes les annonces et éditoriaux touchant à ses centres d'intérêts.

Et de redire que l'année qui vient ne sera pas pour Fabula une année tout à fait comme les autres : les travaux de modernisation vont se poursuivre de mois en mois, et l'équipe vous donne rendez-vous les 2 & 3 juin à Paris pour le colloque anniversaire des 25 ans du site, "Vingt-cinq ans de théorie littéraire avec Fabula".