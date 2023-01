La littérature vue d'Europe

La revue Europe est bien plus qu’un mythe. C’est un siècle d’encre et de papier où critique et création s’entremêlent sans cesse. Cent ans de thèmes, d’essais, de chroniques culturelles, de prose et de poésie, et une cohorte d'hommes et de femmes de bonne volonté qui se sont passés plume et flambeau de 1923 à aujourd’hui. Les cent ans d’Europe sont l’occasion, dans le sillage des colloques du centenaire de la NRF (2009) et de celui sur Les Temps modernes (2021), d'explorer le rôle pionnier de la revue dans la diffusion en France des littératures de toutes langues et cultures, son internationalisme, son pacifisme, son anticolonialisme, sa façon de politiser le littéraire dans une perspective antifasciste, humaniste, socialiste ou communiste ; sous le titre "Europe. Une politique de la littérature", le Colloque du centenaire qui se tiendra à l'ENS du 26 au 28 janvier 2023 reviendra sur quelques grandes figures liées à son histoire (Rolland, Arcos, Bloch, Cassou, Aragon, Abraham, Supervielle, Sartre, Soupault, Tzara, Meschonnic, etc.) et s'achevera sur une table ronde des écrivains qui animent actuellement ses cahiers de création.