Sartre, la vie, le roman

Jean-Paul Sartre a consacré à des écrivains illustres quatre biographies qui appartiennent à l’histoire des idées plutôt qu’à celle de la littérature. Il y développe sa pensée et, à cette occasion, il dépasse, anticipe ou complète ses grands traités philosophiques. Ses études sur Baudelaire, Mallarmé, Genet et Flaubert constituent aussi des ateliers de réflexion qui puisent dans le champ des sciences de l’homme après 1945. Sous le titre Les biographies existentielles de Sartre. Thèmes, méthodes, enjeux (Vrin), Vincent de Coorebyter a rassemblé une série de contributions qui mettent autant l’accent sur les méthodes empruntées par Sartre à ses pairs qu’aux enjeux propres à sa pensée. Parce que son ambition était de déterminer « ce que l’on peut savoir d’un homme, aujourd’hui », on découvrira dans ces pages un Sartre au carrefour, entre autres, de la philosophie analytique, de l’herméneutique, de la psychanalyse, du matérialisme historique, de l’anthropologie culturelle française ou encore du féminisme.

Signalons à cette occasion la vingt-sixième livraison de la revue Études sartriennes, supervisée par Esther Demoulin : "Autour des Chemins de la liberté" (Classiques Garnier), et rappelons la récente livraison de Genesis consacré à "Sartre-Beauvoir : genèses croisées", à l'initiative de Jean-Louis Jeannelle et Jean Bourgault, qui vient éclairer la singularité de ce couple d’écrivains qui s'est toujours refusé l'écriture à quatre mains.

Photo.: Gisèle Freund, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir au travail, 1963. ©Estate Gisèle Freund/IMEC Images