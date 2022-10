Emmanuel Berl, Le temps, les idées et les hommes (préf. B. de Fallois)

Un des grands intellectuels contemporains rejoint Mauriac et Bernanos, entre autres, dans le catalogue de "La collection" Bouquins.Auteur d’une vingtaine de livres et de plusieurs centaines d’articles, parent de Bergson et de Proust, ami de Drieu la Rochelle et de Malraux, Emmanuel Berl a occupé une place importante dans la littérature de l’entre-deux-guerres. Modèle d’esprit critique, sans conformisme ni dogmatisme, il est un représentant très original de la pensée libérale. Il est aussi, par l’acuité de son jugement et la limpidité du style, un grand moraliste français.

Essayiste, historien, pamphlétaire, journaliste politique, écrivain d’art, mémorialiste, Berl a touché à beaucoup de genres. Il passe de Tamerlan à l’affaire Dreyfus, d’un cours de Bergson à une lecture de Simone Weil, de la sagesse de Goethe à l’amour chez Proust, de la Kabbale à la psychanalyse. À travers mille anecdotes, portraits, souvenirs ou citations, il s’interroge aussi sur l’oubli, le progrès, le langage, la culture, la révolution, la mort. Il avait un goût extrême de l’amitié. Dans les hommages qu’il a rendus à tel ou tel de ses amis – Daniel Halévy, Martin du Gard, Camus et bien d’autres –, c’est lui que nous voyons comme dans un miroir. Dans ces textes, classés par thèmes mais si divers, on trouvera le meilleur de Berl. Car il n’est jamais plus frappant que quand il réagit à une lecture ou à un événement, passe de la réaction à la réflexion et s’élève avec facilité à l’essentiel.

La lecture de Berl est l’une des plus enrichissantes qui soient, souligne Bernard de Fallois dans sa préface. Elle nous permet de rencontrer l’un des esprits les plus complets, les plus intelligents, les plus justes de notre temps.