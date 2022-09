Séminaire Zola 2022-2023. Mémoire de l'œuvre / Œuvre de mémoire (Paris)

ITEM

Séminaire Zola

Mémoire de l’œuvre / Œuvre de mémoire

14 octobre 2022-7 avril 2023, 10h-12h

Sorbonne Nouvelle (8, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris), en salle A 524





1-Vendredi 14 octobre. Joël ROCHARD (SLAEZ) : « Médan, la maison de Zola, bientôt 150 ans, histoire et vicissitudes »



2-Vendredi 2 décembre. Magali MYOUPO (Université de Lorraine) : « Désir et disparition du modèle hagiographique chez Émile Zola »



3-Vendredi 20 janvier. Michael ROSENFELD (Vrije Universiteit Brussel / Centre Zola, ITEM) : « Éditer les voix queer du passé : Le Roman d’un inverti »



4-Vendredi 3 février. Fabian SCHARF (Lycée français de Berlin) : « Travail d’Émile Zola : l’avenir du passé ou avenir dépassé ? »



5-vendredi 17 mars. François-Marie MOURAD (Chaire supérieure, Lycée Montaigne, Bordeaux) : « Un classique détonnant. Émile Zola en poche »



6-Vendredi 7 avril. Sophie DELBREL (Université de Bordeaux) : « Zola, la vérité et le droit, à la croisée des mémoires »



—



Les séances auront lieu sur le Campus Nation de l’université Sorbonne Nouvelle (8, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris), en salle A 524, de 10h00 à 12h00. L’après-midi, le séminaire Goncourt se tiendra dans la même salle, de 14h00 à 16h00, le plus souvent aux mêmes dates.

Pour assister au séminaire en visioconférence, adresser votre demande à : jean-sebastien.macke@cnrs.fr