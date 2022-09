Archives sonores de la poésie II - Dans la bibliothèque des voix (Sorbonne Université)

Archives sonores de la poésie II – Dans la bibliothèque des voix

17-19 novembre 2022

Colloque international

Sorbonne Université et Université Paris Cité

Site des Cordeliers, Amphithéâtre Bilsky-Pasquier

PROGRAMME

Jeudi 17 novembre

9h – Accueil

9h15-9h30 : Michel Murat (Sorbonne Université, CELLF) : Introduction

9h30-9h45 : Céline Pardo, présentation générale des ressources disponibles sur le site ASP

Atelier 1 – Collections de voix, histoire d’archives

Modérateur : Abigail Lang

9h45-10h15 : Manon Houtart (FNRS, Namur) : Géo Libbrecht et Paul Hellyn, collectionneurs belges de voix de poètes

10h15-10h45 : Claire Riffard (ITEM, CNRS) : Les archives sonores de poésie francophone, état des lieux

Discussion et pause (30 min)

11h15-11h45 : Marie-Madeleine Mervant-Roux (THALIM, CNRS) : les disques de poésie enregistrés par des comédiens du TNP

11h45-12h15 : Michael Nardone (Université de Montréal) : The Articulation of Orality: Media Poetics and

the Milman Parry Collection of Oral Literature

Discussion

Atelier 2 : Oralités, entre stratégies de diffusion et inventions poétiques

Modérateur : Michel Murat

14h00-14h30 : Abigail Lang (Université Paris Cité) : La nouvelle B. S. revue vocale

14h30-15h : Violaine François (Université de Liège) : « La vraie vie » de la poésie : les lectures à haute voix de Jean Aicard

15h30-16h : Nicolas Martin-Granel et Patrice Yengo (ITEM, CNRS) : Écouter Sony Labou Tansi

Discussion et pause

16h30-17h : Anaïs Stampfli (Lausanne) : Les archives sonores de la poésie de Frankétienne. Mise en relief d’une oeuvre haïtienne protéiforme

17h-17h30 : David Nowell Smith (University of East Anglia) : BBC experiments with sound poetry in the late 1960s

Discussion

Vendredi 18 novembre

Atelier 3 : Outils et protocoles d’écoute

Modérateur : Michel Murat

9h30-10h : Chris Mustazza (Pennsylvania University) : Écoute et outils numériques

10h30-11h : Lara Nugues et Nils Couturier (Université de Bâle) : Vers écrit, vers chanté, vers inaudible

Discussion et pause

11h30-12h : Numa Vittoz (Université de Zürich) : Mètre contre rythme : écritures et lectures de Bonnefoy 12h-12h30 : Valentina Colonna (Université de Gênes) : The VIP model for the study of the voices of French poets (Yves Bonnefoy, Jean Pierre Lemaire, Anne Portugal and Jacqueline Risset)

Discussion

Atelier 4 : Face à l’événement poétique

Modérateur : Jean-François Puff

14h-14h30 : Céline Pardo : les archives du festival de Tarascon

14h30-15h : Gaëlle Théval (Lyon III, MARGE) : Derviche/Le Robert de B. Heidsieck, proposition de reenactment

15h-15h30 : Catherine Morency (UQAM, Québec) : Écrire dans la chambre d’écho : filiation poétique et performative du festival Québec en toutes lettres Discussion et pause

16h-17h : Entretien avec Christian Rosset (par Céline Pardo) : Radio, archives et création

Discussion

19h : Lecture publique avec David Christoffel (Double Change, Bastille)

Samedi 19 novembre

Atelier 5 : Le lecteur à l’écoute

Modérateur : Céline Pardo

9h30-10h : Anne-Sophie Bories et Nils Couturier

Discussion et pause (30 min)

11h-11H30 : Michel Murat : la voix de Senghor

11h30-12h : Laure Michel (Sorbonne Université, CELLF) : Le son de Fourcade

Discussion

Atelier 6 : Manières de dire

Modérateur : Abigail Lang

14h-14h30 : Thomas Augais (Sorbonne Université, CELLF) : Voix de la page chez du Bouchet

14h30-15h : Jean-François Puff (CY Université Cergy Paris) : Jacques Roubaud et ses archives

Discussion et pause (30 min)

15h30-16h : Benoit Auclerc (Lyon III) : Les manières de dire de la « génération de 1990 »

Discussion et conclusions